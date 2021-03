Calendario America’s Cup | Luna Rossa-New Zealand | nuovo programma | tv | streaming Le date dopo il rinvio

Leggi su oasport

(Di martedì 16 marzo 2021) La quinta giornata di gara del Match diCup trae Newsi è conclusa con ildi gara-10, primo match point a disposizione dei Kiwi per difendere il titolo ottenuto quattro anni fa alle Bermuda. Il comitato di regata non ha potuto far disputare il decimo atto della serie entro il limite previsto delle ore 6 italiane, a causa di un vento troppo instabile ed in costante decremento. Grazie al successo in gara-9, i padroni di casa neozelandesi si sono portati sul 6-3 nella serie ed ora sono ad un solo punto dalla conquista della 36ma edizione della Coppa America di vela. Ilaggiornato, in seguito aldi gara-10, prevede adesso potenzialmente due regate al giorno mercoledì 17 e giovedì 18 marzo. Al netto quindi di nuovi ...