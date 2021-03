Calciomercato Napoli, è Junior Firpo l’obiettivo per la fascia sinistra (Di martedì 16 marzo 2021) Calciomercato Napoli: gli azzurri avrebbero messo nel mirino Junior Firpo per la prossima stagione Visto l’ennesimo infortunio al ginocchio di Faouzi Ghoulam, che si aggiunge al contratto di Hysaj che non verrà rinnovato e la situazione in bilico di Mario Rui, il Napoli nella prossima finestra di Calciomercato dovrà puntare soprattutto un terzino sinistro. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, oltre ai già noti Emerson Palmieri e Federico Dimarco, il club azzurro avrebbe messo nel mirino Junior Firpo del Barcellona. Il classe ’96 è in uscita dai blaugrana, costa intorno ai 10 milioni, e sarebbe finito in cima alla lista dei desideri del Napoli. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 marzo 2021): gli azzurri avrebbero messo nel mirinoper la prossima stagione Visto l’ennesimo infortunio al ginocchio di Faouzi Ghoulam, che si aggiunge al contratto di Hysaj che non verrà rinnovato e la situazione in bilico di Mario Rui, ilnella prossima finestra didovrà puntare soprattutto un terzino sinistro. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss, oltre ai già noti Emerson Palmieri e Federico Dimarco, il club azzurro avrebbe messo nel mirinodel Barcellona. Il classe ’96 è in uscita dai blaugrana, costa intorno ai 10 milioni, e sarebbe finito in cima alla lista dei desideri del. Leggi su Calcionews24.com

