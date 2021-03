Calcio Napoli | Italiano successore di Gattuso | la risposta del presidente dello Spezia

Advertising

SkySport : MILAN-NAPOLI 0-1 Risultato finale ? ? #Politano (49') ? ? - angelomangiante : Rinvio Juve-Napoli, Roma penalizzata chiede chiarimenti - Gazzetta_it : Il rinvio di #JuveNapoli fa infuriare la Roma. Durissima lettera alla Lega: 'Favorisce un club' - lio_nicola : - Grisham47730779 : RT @glmdj: SEGNALI DI RISVEGLI: #Fienga #Roma: '... Ci sono comportamenti parziali e soggettivi all'interno della Lega Calcio'. Ovviamente… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

La vicenda è questa: subito dopo Milan -0 - 1 di domenica , il terzino del Milan, evidentemente ancora furibondo contro l'arbitraggio di Pasqua che gli ha negato undi rigore anche ...... ex centrocampista tra gli altri del Milan, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di CMIT TV Prev 1 of 1 Next NOCERINO: "Nel Mondo DelCe Ne Sono POCHI Come GATTUSO" #Calciomercato ##...Il patron dei liguri ha parlato della possibilità di vedere Vincenzo Italiano sulla panchina del Calcio Napoli la prossima stagione ...Intervista al presidente del Crotone Vrenna "La squadra è viva, mancano ancora tante partite. Speriamo di fare 2-3 risultati utili per uscire quanto prima dalle zone basse della ...