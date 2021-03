Calcio | diritti tv | Assemblea Lega Serie A in corso | presenti tutti i club

(Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar. – (Adnkronos) – E’ iniziata da pochi minuti l’delladiA per l’assegnazione deitv. L’si svolge in video conferenza con tutte le venti società. La scadenze delle offerte è fissata per il 29 marzo. Nella giornata di oggi si riparlerà anche diinternazionali, con la necessità di creare una commissione specifica che si occupa delle trattative private. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

È morto Marco Bogarelli, manager che nel mondo dello sport, e in particolare in quello del calcio, si era guadagnato la fama di 're dei diritti tv'. Colpito dal Covid una decina di giorni fa, l'ex ...