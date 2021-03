Ca' Foncello | il professor Emanuelli nuovo direttore dell' Otorinolaringoiatria

Advertising

Da giovedì 1º aprile l'unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria dell'ospedale Ca'di Treviso avrà un nuovo direttore, ilEnzo Emanuelli. Nato a Vercelli nel '67 si è laureato in Medicina e chirurgia all'Università degli Studi di Pavia nel 1992, per poi prendere ...TREVISO - L'unità operativa complessa di otorinolaringoiatria dell'ospedale Ca'di Treviso dal 1° aprile avrà un nuovo direttore , dopo il pensionamento della ... IlEmanuelli arriva ...TREVISO - Il professor Emanuelli arriva dall'azienda ospedaliera di Padova, dove ha prestato servizio dal luglio 1999 al marzo 2021 ...L’unità operativa complessa di otorinolaringoiatria del Ca’ Foncello dal 1° aprile avrà un nuovo direttore, si tratta del prof. Enzo Emanuelli. Nato a Vercelli nel ’67 si è laureato in medicina e chir ...