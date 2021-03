Bufera sul vaccino AstraZeneca Speculazione dei big pharma? (Di martedì 16 marzo 2021) Se una cosa si può dire a proposito del vaccino AstraZeneca e che sicuramente non è nato sotto una buona stella. Il vaccino messo a punto nei laboratori dello Jenner Institute dell’Università di Oxford è diventato da subito una delle speranze più concrete per debellare il coronavirus Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 16 marzo 2021) Se una cosa si può dire a proposito dele che sicuramente non è nato sotto una buona stella. Ilmesso a punto nei laboratori dello Jenner Institute dell’Università di Oxford è diventato da subito una delle speranze più concrete per debellare il coronavirus Segui su affaritaliani.it

Advertising

SueBlac26970555 : @Pinucciosono che anche con la bufera fa il servizio sul mare. Comunque mi manca il vecchio e sofisticato logo sul… - _DAGOSPIA_ : SE NON ORGIA QUANDO? – BUFERA SUL CANTANTE AMERICANO TREY SONGZ DOPO CHE IL VIDEO IN CUI SPUTA SU...… - SatanistRBarrai : Mio padre é il noto pederasta lava € mafiosi: #PaoloBarrai. Pure io son stato vittima di sue sodomizzazioni! Voglio… - infoitsport : Juve, le ammissioni di Suarez scatenano la bufera sul web - reggiotv : La Calabria, in piena crisi pandemica nazionale, è finita in una bufera da cui stenta ad uscire. Sul fronte… -