“Bridgerton” | le prime foto dal set della seconda stagione

(Di martedì 16 marzo 2021) A condividere uno scatto da dietro le quinte, Luke Newton La serie “”, come annunciato dalla piattaforma Netflix avrà sicuramente una. Come svelato dalla produzione questa volta conosceremo meglio il destino del maggiore dei fratello, ovvero Anthony. Daphne, protagonistaprimaha infatti trovato l’amore e la felicità con il Duca di Hastings e ora sarà il turno del più grande. Già negli episodiprimaabbiamo imparato a conoscere il personaggio che tutto aveva tranne la voglia di impegnarsi. Eppure sarà “costretto a farlo”. Intanto sono iniziate le riprese dei nuovi episodi come annuncia Luke Newton, ovvero l’attore che interpreta Colin, il più piccolo dei fratelli che ha condiviso un ...

Tra le immagini pubblicate ci sono alcuni momenti tra i fratelli, che si divertono durante una passeggiata a cavallo. 'I ragazzi sono tornati in città' , ha scritto Luke sui social. Al ...... il secondogenito della famiglia. I due sorridono e si divertono ripresi da lontano e questo non può che far sorridere anche coloro che attendono con ansia l'arrivo di questa seconda ...La serie “Bridgerton”, come annunciato dalla piattaforma Netflix avrà sicuramente una seconda stagione. Come svelato dalla produzione questa volta conosceremo meglio il destino del maggiore dei ...I fan di Bridgerton saranno contenti di sapere che le riprese della seconda stagione sono già iniziate. La conferma arriva proprio da uno dei protagonisti della serie, si tratta dell’attore Luke Newto ...