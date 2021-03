Bridgerton 2, la prima foto su Instagram (Di martedì 16 marzo 2021) Le riprese di Bridgerton 2 sono iniziate e su Instagram spuntano le prime foto dal set. A pubblicarle è Luke Newton, attore che nella serie veste i panni di Colin, tornato di fronte alle telecamere per la seconda stagione del fortunato show Netflix. L’artista ha postato uno scatto in cui è a cavallo accanto a Luke Thompson che nella serie tv veste i panni di Benedict, secondogenito della famiglia Bridgerton. I due sorridono e sembrano divertirsi molto, anticipando qualcosa riguardo l’attesissima seconda stagione della fiction. “The boy are back in town”, ha scritto Newton, ossia: “I ragazzi sono tornati in città”. Nessuna traccia invece di Jonathan Bailey, alias Anthony Bridgerton, che sarà il grande protagonista dei prossimi episodi, come già annunciato. La prima stagione si è ... Leggi su dilei (Di martedì 16 marzo 2021) Le riprese di2 sono iniziate e suspuntano le primedal set. A pubblicarle è Luke Newton, attore che nella serie veste i panni di Colin, tornato di fronte alle telecamere per la seconda stagione del fortunato show Netflix. L’artista ha postato uno scatto in cui è a cavallo accanto a Luke Thompson che nella serie tv veste i panni di Benedict, secondogenito della famiglia. I due sorridono e sembrano divertirsi molto, anticipando qualcosa riguardo l’attesissima seconda stagione della fiction. “The boy are back in town”, ha scritto Newton, ossia: “I ragazzi sono tornati in città”. Nessuna traccia invece di Jonathan Bailey, alias Anthony, che sarà il grande protagonista dei prossimi episodi, come già annunciato. Lastagione si è ...

