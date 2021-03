Brexit, i britannici in Italia prigionieri della burocrazia: ‘Lavoro, pensione, case. Rischiamo di perdere tutto per una falla informatica’ (Di martedì 16 marzo 2021) C’è chi, come James, ha rischiato di non vedersi rinnovare il contratto di lavoro e rimanere disoccupato. Chi come Steven, invece, attende da ormai nove mesi che la sua domanda per una pensione d’invalidità, precedentemente approvata, possa essere di nuovo accettata. Chi si è visto rifiutare un finanziamento dalla banca per l’acquisto di una casa e chi, addirittura, quell’abitazione l’aveva già acquistata ma al momento della firma degli atti il notaio ha fermato la pratica perché “manca la documentazione necessaria”. Sono le storie di decine di cittadini britannici residenti in Italia che da ormai più di tre mesi, da quando è diventata ufficiale la separazione del Regno dall’Unione europea, vivono in un limbo che, però, non è dovuto alla pandemia, bensì alle soffocanti maglie della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) C’è chi, come James, ha rischiato di non vedersi rinnovare il contratto di lavoro e rimanere disoccupato. Chi come Steven, invece, attende da ormai nove mesi che la sua domanda per unad’invalidità, precedentemente approvata, possa essere di nuovo accettata. Chi si è visto rifiutare un finanziamento dalla banca per l’acquisto di una casa e chi, addirittura, quell’abitazione l’aveva già acquistata ma al momentofirma degli atti il notaio ha fermato la pratica perché “manca la documentazione necessaria”. Sono le storie di decine di cittadiniresidenti inche da ormai più di tre mesi, da quando è diventata ufficiale la separazione del Regno dall’Unione europea, vivono in un limbo che, però, non è dovuto alla pandemia, bensì alle soffocanti maglie...

