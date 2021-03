Brasile, Bolsonaro silura il militare-ministro della Sanità. Al suo posto Queiroga, fan “radicale” del presidente (Di martedì 16 marzo 2021) Proporre un’immagine nuova del governo per allontanare quella di riduzionista rispetto alla pandemia con cui viene ormai internazionalmente riconosciuto e pendere le distanze da un ministro ormai compromesso tra le varie inchieste nate a causa della gestione della crisi Covid. Questi i due obiettivi dietro la scelta del presidente del Brasile Jair Bolsonaro di silurare il generale Eduardo Pazuello dalla guida del ministero della Salute e nominare al suo posto un medico, un tecnico. Tuttavia indicare un nuovo esecutore per le vecchie politiche non è stato facile. Prima di identificare nella persona di Marcello Queiroga il quarto ministro della Salute da inizio mandato, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Proporre un’immagine nuova del governo per allontanare quella di riduzionista rispetto alla pandemia con cui viene ormai internazionalmente riconosciuto e pendere le distanze da unormai compromesso tra le varie inchieste nate a causagestionecrisi Covid. Questi i due obiettivi dietro la scelta deldelJairdire il generale Eduardo Pazuello dalla guida del ministeroSalute e nominare al suoun medico, un tecnico. Tuttavia indicare un nuovo esecutore per le vecchie politiche non è stato facile. Prima di identificare nella persona di Marcelloil quartoSalute da inizio mandato, ...

