Bonus baby sitter e nuovi congedi 2021: tutti gli aiuti per le famiglie con figli in Dad (Di martedì 16 marzo 2021) Smart working, congedi e Bonus baby sitter. Ci vogliono aiuti per le famiglie con i figli nuovamente in didattica a distanza per le nuove misure restrittive anti Covid. E il nuovo decreto legge varato dal Governo, stanzia 283 milioni di euro fino al 30 giugno. Leggi anche › Scuole chiuse: le proteste corrono online. Verso la proroga del congedo parentale Smart working, Bonus baby sitting e congedi: tutti gli aiuti alle famiglie con figli a casa

