Bonus baby sitter 2021: a chi spetta, importi, come richiederlo, libretto di famiglia (Di martedì 16 marzo 2021) Novità per quanto riguarda il Bonus baby sitter. Con il Comunicato stampa numero 7, il Consiglio dei ministri a guida Mario Draghi ha reso noti i dettagli della riunione tenutasi il 12 marzo scorso, nel corso della quale è stato approvato un Decreto legge contenente “Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19”. Il testo, a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, è in vigore dal 13 marzo. Nel Decreto (numero 30), alle ulteriori disposizioni per contenere la diffusione dei contagi, legate alla divisione del territorio nazionale in zone rosse, arancioni, gialle o bianche, si aggiungono misure specifiche per i genitori di figli minori, interessati da una delle seguenti ipotesi: Sospensione dell’attività didattica in presenza; Positività al virus COVID-19; Quarantena disposta ... Leggi su leggioggi (Di martedì 16 marzo 2021) Novità per quanto riguarda il. Con il Comunicato stampa numero 7, il Consiglio dei ministri a guida Mario Draghi ha reso noti i dettagli della riunione tenutasi il 12 marzo scorso, nel corso della quale è stato approvato un Decreto legge contenente “Misure urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19”. Il testo, a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale, è in vigore dal 13 marzo. Nel Decreto (numero 30), alle ulteriori disposizioni per contenere la diffusione dei contagi, legate alla divisione del territorio nazionale in zone rosse, arancioni, gialle o bianche, si aggiungono misure specifiche per i genitori di figli minori, interessati da una delle seguenti ipotesi: Sospensione dell’attività didattica in presenza; Positività al virus COVID-19; Quarantena disposta ...

