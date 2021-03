Boniek: «Solo in Italia sono contenti se escono dalle Coppe, è ridicolo» (Di martedì 16 marzo 2021) “Quando giocavo io le Coppe erano il terreno preferito dei grandi interpreti e mai nessun allenatore si è permesso di dire che si stesse meglio senza”. Ma ora l’eliminazione dall’Europa pare diventata quasi una panacea: l’Inter vince lo scudetto “grazie” all’addio precoce alla Champions, e il Napoli alla prima settimana senza l’incomodo delle partite ogni tre giorni batte il Milan e si riattacca al treno-Champions. Zibi Boniek sottolinea questo “paradosso ridicolo” (parole sue), intervistato da Zazzaroni sul Corriere dello Sport: prima ci si danna l’anima per arrivarci, in Europa, e poi ci si mostra sollevati quando si esce. Una intervista molto interessante. “Trovo che sia un’esclusiva Italiana – dice il presidente della federcalcio polacca – non mi risulta che la stampa di altri Paesi – Inghilterra, Spagna, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 16 marzo 2021) “Quando giocavo io leerano il terreno preferito dei grandi interpreti e mai nessun allenatore si è permesso di dire che si stesse meglio senza”. Ma ora l’eliminazione dall’Europa pare diventata quasi una panacea: l’Inter vince lo scudetto “grazie” all’addio precoce alla Champions, e il Napoli alla prima settimana senza l’incomodo delle partite ogni tre giorni batte il Milan e si riattacca al treno-Champions. Zibisottolinea questo “paradosso” (parole sue), intervistato da Zazzaroni sul Corriere dello Sport: prima ci si danna l’anima per arrivarci, in Europa, e poi ci si mostra sollevati quando si esce. Una intervista molto interessante. “Trovo che sia un’esclusivana – dice il presidente della federcalcio polacca – non mi risulta che la stampa di altri Paesi – Inghilterra, Spagna, ...

