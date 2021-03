Bollettino del San Pio: non ci sono decessi, aumenta il numero dei ricoverati (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Bollettino dei ricoveri presso l’Azienda ospedaliera San Pio di Benevento, dati che riguardano la giornata odierna, il 16 marzo. Per fortuna non si registrano decessi ma c’è un aumento delle persone nella struttura: dai 73 di ieri si passa agli 80 di oggi. Non si registrano dimissioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –dei ricoveri presso l’Azienda ospedaliera San Pio di Benevento, dati che riguardano la giornata odierna, il 16 marzo. Per fortuna non si registranoma c’è un aumento delle persone nella struttura: dai 73 di ieri si passa agli 80 di oggi. Non si registrano dimissioni. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

HolySeePress : Responsum della Congregazione per la Dottrina della Fede ad un dubium circa la benedizione delle unioni di persone… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA domani, mercoledì #10marzo, in otto regioni. Consulta il bollettino per conoscere il livello e le… - francescoseghez : RT @adaptland: L'evento sarà trasmesso in diretta sul canale #Youtube di ADAPT, sulla pagina LinkedIn e Facebook e su - anteprima24 : ** #Bollettino del San Pio: non ci sono #Decessi, aumenta il numero dei ricoverati ** - KattInForma : ???? BOLLETTINO SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE Lettera del Santo Padre al Cardinale Vicario per la Diocesi di Roma per… -