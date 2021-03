Bollettino coronavirus | i dati di martedì 16 marzo | 115 casi nel Lecchese | forte aumento dei ricoveri

(Di martedì 16 marzo 2021) Sono state trovate altre 4.235 persone positive al covid in Lombardia nella giornata di16, i(2.050 in più rispetto a ieri) sono emersi analizzando 49.068 tamponi; il rapporto fra ...

Advertising

borghi_claudio : @Lorenzo42059670 @luigiluccarini @scenarieconomic @edrago81 Beh direi. Sotto i 50 anni sono morte solo 1000 persone… - Corriere : Il bollettino di oggi: 20.396 nuovi casi. I decessi sono 502: mai così tanti da fine gennaio - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, il bollettino del 16 marzo: 20.396 nuovi casi, i morti sono 502 - mariamarilucen : RT @revneD88: 2 ore fa ho scritto questo post! Cosa ho vinto? @robersperanza ormai siete prevedibili ?????? 502 morti!! Record del 2021... M… - infoitinterno : Coronavirus, bollettino serale del 16 marzo: i numeri in Veneto e provincia di Venezia -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino coronavirus

...registrati in Campania dall'inizio dell'emergenzaè 308.101 (di cui 11.284 antigenici), i tamponi complessivamente analizzati sono 3.286.183 (di cui 168.806 antigenici). Nel...I contagi dache si sono avuti da inizio pandemia, invece, sono stati 48.202. Dieci le ... la dashboard parla infatti di 7.903, ossia 157 in meno dell'ultimo. Oltre 3mila gli ...Sono 20.396 i nuovi contagiati nelle ultime 24 ore in Italia e 502 i morti. Salgono i ricoveri in terapia intensiva. Viola: difficile vaccino pediatrico prima del 2022 ...Isola di Capo Rizzuto - L'incremento dei contagi da Covid 19 ha spinto il sindaco di Isola Capo Rizzuto Maria Grazia Vittimberga a ordinare una sorta di zona rossa con la chiusura nel comune di tutti ...