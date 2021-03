Bollettino Coronavirus di Martedì 16 Marzo 2021 (Di martedì 16 marzo 2021) In data 16 Marzo l’incremento nazionale dei casi è +0,62% (ieri +0,47%) con 3.258.770 contagiati totali, 2.619.654 dimissioni/guarigioni (+14.116) e 103.001 deceduti (+502); 536.115 infezioni in corso (+5.758). Ricoverati con sintomi +760 (26.098); terapie intensive +99 (3.256) con 319 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 369.375 tamponi totali (ieri 179.015) di cui 182.572 molecolari (ieri 106.703) e 186.803 test rapidi (ieri 72.312) con 108.868 casi testati (ieri 59.780); 20.396 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,52% (ieri 8,52% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 18,73% (ieri 25,53%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 4.235; Campania 2.656; Emilia Romagna 2.184; Piemonte 2.074; Veneto 1.901; Lazio 1.497; Toscana 1.247; Puglia 1.126. In Lombardia curva +0,63% (ieri +0,32%) con 49.068 tamponi totali (ieri 21.605) ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 marzo 2021) In data 16l’incremento nazionale dei casi è +0,62% (ieri +0,47%) con 3.258.770 contagiati totali, 2.619.654 dimissioni/guarigioni (+14.116) e 103.001 deceduti (+502); 536.115 infezioni in corso (+5.758). Ricoverati con sintomi +760 (26.098); terapie intensive +99 (3.256) con 319 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 369.375 tamponi totali (ieri 179.015) di cui 182.572 molecolari (ieri 106.703) e 186.803 test rapidi (ieri 72.312) con 108.868 casi testati (ieri 59.780); 20.396 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,52% (ieri 8,52% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 18,73% (ieri 25,53%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 4.235; Campania 2.656; Emilia Romagna 2.184; Piemonte 2.074; Veneto 1.901; Lazio 1.497; Toscana 1.247; Puglia 1.126. In Lombardia curva +0,63% (ieri +0,32%) con 49.068 tamponi totali (ieri 21.605) ...

