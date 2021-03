BMW iX - Tutti i dettagli sulla nuova Suv elettrica (Di mercoledì 17 marzo 2021) La BMW svela i dettagli tecnici definitivi della iX e conferma per la fine del 2021 l'avvio delle vendite. La Suv elettrica, che non avrà corrispondenti endotermiche, sarà proposta nelle versioni xDrive40 ed xDrive50 con prezzi allineati con quelli della X5 di pari allestimento.65 km in più di autonomia grazie all'aerodinamica. Con tre metri di passo a fronte di circa cinque metri di lunghezza totale, la iX offre caratteristiche uniche rispetto alle altre Suv BMW della famiglia X, confermando un rapporto inedito tra ingombri e spazio interno. La piattaforma specifica per il powertrain elettrico ha permesso infatti di ridurre al minimo gli ingombri della meccanica e il design è stato concepito di conseguenza: dall'interno verso l'esterno. Le forme sono minimaliste e diverse da quelle di tutte le altre BMW di oggi, senza dimenticare l'importanza ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 17 marzo 2021) La BMW svela itecnici definitivi della iX e conferma per la fine del 2021 l'avvio delle vendite. La Suv, che non avrà corrispondenti endotermiche, sarà proposta nelle versioni xDrive40 ed xDrive50 con prezzi allineati con quelli della X5 di pari allestimento.65 km in più di autonomia grazie all'aerodinamica. Con tre metri di passo a fronte di circa cinque metri di lunghezza totale, la iX offre caratteristiche uniche rispetto alle altre Suv BMW della famiglia X, confermando un rapporto inedito tra ingombri e spazio interno. La piattaforma specifica per il powertrain elettrico ha permesso infatti di ridurre al minimo gli ingombri della meccanica e il design è stato concepito di conseguenza: dall'interno verso l'esterno. Le forme sono minimaliste e diverse da quelle di tutte le altre BMW di oggi, senza dimenticare l'importanza ...

