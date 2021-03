Biden nomina l’economista Gene Sperling per gestire il Rescue Plan. Il video (Di martedì 16 marzo 2021) Biden nomina l’economista Gene Sperling per gestire il Rescue Plan Washington, 16 mar. (askanews) – Il presidente americano Joe Biden ha nominato Gene Sperling, un economista, l’unico, che ha già lavorato come direttore del Consiglio economico nazionale (National Economic Council) sia sotto il presidente Bill Clinton che il successore Barack Obama, per seguire la realizzazione dell’American Rescue Plan, il piano di salvataggio americano da 1,9 trilioni di dollari per contrastare l’impatto del Covid sull’economia del paese. “Sono felice di annunciare e presentare un altro talentuoso manager per coordinare l’attuazione dell’American ... Leggi su formiche (Di martedì 16 marzo 2021)perilWashington, 16 mar. (askanews) – Il presidente americano Joehato, un economista, l’unico, che ha già lavorato come direttore del Consiglio economico nazionale (National Economic Council) sia sotto il presidente Bill Clinton che il successore Barack Obama, per seguire la realizzazione dell’American, il piano di salvataggio americano da 1,9 trilioni di dollari per contrastare l’impatto del Covid sull’economia del paese. “Sono felice di annunciare e presentare un altro talentuoso manager per coordinare l’attuazione dell’American ...

