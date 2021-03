Bidello morto dopo il vaccino | nessun nesso evidente tra decesso e Astrazeneca

Advertising

L'Aifa dopo il decesso aveva sospeso la somministrazione delle dosi provenienti da quel lotto (AV6096) , replicando la decisione presa per il lotto con cui era stato vaccinato il militarein ...... a cui apparteneva la fiala somministrata al musicista Sandro Tognatti,la notte di sabato, ... Oltre al musicista di Biella, ci sono: un insegnante in Emilia Romagna, unin Campania, un ...Arrivano i primi risultati degli approfondimenti fatti sul corpo del bidello morto poco dopo avere ricevuto l'Astrazeneca. Qualcosa non torna ...E' caos vaccini. I dubbi e le incertezze per il caso AstraZeneca hanno portato cinque procure italiane, tre siciliane e due campane, a indagare sulla morte cinque persone: tre uomini delle forze dell ...