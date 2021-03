Bidello morto dopo AstraZeneca | risultati autopsia | “Globuli bianchi alle stelle” | cosa non torna

(Di martedì 16 marzo 2021)ultime notizie – Martedì 16 marzo 2021. I primidell’su Vincenzo Russo, il 58enne collaboratore scolastico di Afragola,a distanza di pochi giorni dall’aver ricevuto la prima dose del vaccino anti Covid, non hanno evidenziato collegamenti tra il decesso e il farmaco. Tuttavia si attende in queste ore l’esito degli ulteriori esami, tra cui quello istologico. I familiari dell’uomo chiedono “verità su quanto accaduto” e hanno per questo presentato denunciaautorità competenti. leggi anche l’articolo —>, Ema: “Esamineremo i casi, giovedì arriveremo a una conclusione”, primi ...

Advertising

fanpage : Bidello morto dopo vaccino Covid ad Afragola, l’autopsia: nessun nesso evidente col farmaco #16marzo - Eugenio85428611 : RT @sabrimaggioni: Afragola (NA): bidello 58enne morto pochi giorni dopo essersi sottosto a vaccino Astrazeneca - signorinaBricio : RT @Libero_official: Autopsia sul corpo di Vincenzo Russo, il bidello di Acerra morto a 58 anni dopo il #vaccino #AstraZeneca: non si trova… - infoitinterno : Astrazeneca, l'autopsia sul bidello morto ad Acerra: nessuna risposta sui 'globuli bianchi schizzati alle stelle' - Pietro_Otto : RT @sabrimaggioni: Afragola (NA): bidello 58enne morto pochi giorni dopo essersi sottosto a vaccino Astrazeneca -

Ultime Notizie dalla rete : Bidello morto

L'INCHIESTAdopo la dose di AstraZeneca nel Napoletano, i primi... Corona in Campania twL'INCHIESTAdopo la dose di AstraZeneca nel Napoletano, i primi... L'INCHIESTA Napoli: prof morta dopo il vaccino AstraZeneca, chiesti i dati su... È stato allora che Raffaele Conte ha ...AstraZeneca bidello morto a pochi giorni dal vaccino. I primi risultati dell’autopsia su Vincenzo Russo: chiesti dai medici ulteriori esami.Morti dopo il vaccino in Campania, l'esito degli esami per scoprire la verità - Mentre è in corso l'istologico sui campioni di tessuto ...