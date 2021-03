Bergoglio preoccupato: in Francia possono vincere i sovranisti. Le Pen: «Pensi alle chiese, non alle urne» (Di martedì 16 marzo 2021) Papa Bergoglio si è detto preoccupato dalle elezioni in Francia, in caso di vittoria dei sovranisti. Un retroscena che ha infiammato i Social. E ha scatenato la reazione di Marine Le Pen. «Date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è Dio… Non ho dubbi che molti credenti sarebbero lieti se il Papa si occupasse di ciò che sta accadendo nelle chiese piuttosto che di quello che succede nelle urne. Che ciascuno faccia quello che gli compete». Così in un tweet Marine Le Pen, ritwittando un post del settimanale francese L’Obs, secondo cui Papa Francesco sarebbe preoccupato per il rischio che il Rassemblement National della Le Pen possa vincere le elezioni presidenziali del 2022. «Non voglio essere scortese né dire alla ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 marzo 2021) Papasi è dettoelezioni in, in caso di vittoria dei. Un retroscena che ha infiammato i Social. E ha scatenato la reazione di Marine Le Pen. «Date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è Dio… Non ho dubbi che molti credenti sarebbero lieti se il Papa si occupasse di ciò che sta accadendo nellepiuttosto che di quello che succede nelle. Che ciascuno faccia quello che gli compete». Così in un tweet Marine Le Pen, ritwittando un post del settimanale francese L’Obs, secondo cui Papa Francesco sarebbeper il rischio che il Rassemblement National della Le Pen possale elezioni presidenziali del 2022. «Non voglio essere scortese né dire alla ...

