Benevento, Vigorito: «Ritiro punitivo? Vi spiego cosa è successo» (Di martedì 16 marzo 2021) Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato dell’incandescente situazione in casa sannita. Le sue dichiarazioni Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato della situazione in casa sannita dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Le sue parole riportate da Ottopagine.it. Ritiro punitivo – «Le parole di Foggia sono state dette dal direttore sportivo del Benevento che sostituisce il presidente. Qualcuno si sarà accorto che per la prima volta in quindici anni ho lasciato lo stadio prima del fischio finale perché c’era un po’ di maretta. Credo che qualche volta in famiglia possa avvenire una litigata, ma non ci si mette a spiegarla al vicino. Sabato sera, subito dopo la partita, forse non è stato chiaro il concetto che i calciatori sono tornati a casa. ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 marzo 2021) Oreste, presidente del, ha parlato dell’incandescente situazione in casa sannita. Le sue dichiarazioni Oreste, presidente del, ha parlato della situazione in casa sannita dopo la sconfitta contro la Fiorentina. Le sue parole riportate da Ottopagine.it.– «Le parole di Foggia sono state dette dal direttore sportivo delche sostituisce il presidente. Qualcuno si sarà accorto che per la prima volta in quindici anni ho lasciato lo stadio prima del fischio finale perché c’era un po’ di maretta. Credo che qualche volta in famiglia possa avvenire una litigata, ma non ci si mette a spiegarla al vicino. Sabato sera, subito dopo la partita, forse non è stato chiaro il concetto che i calciatori sono tornati a casa. ...

