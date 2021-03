Belgio e Olanda vicini alla creazione di un campionato unico | i dettagli

(Di martedì 16 marzo 2021)sarebberodi undenominato BeNeLeague: iLe principali società calcistiche delhanno votato a supporto di un possibiletransfrontaliero con i club olandesi. La Pro League belga ha fatto sapere oggi che la sua assemblea generale ha votato all’unanimità a favore di un «accordo iniziale» per quella che viene chiamata BeNeLeague. Questo quanto sostiene la Pro League: Questa ambizione si basa sia sul rispetto delle ambizioni sportive dei grandi club, sia sulla necessità di stabilità economica per gli altri club professionistici. I 25 club sono unanimi nel desiderio di dareBeNeLeague una giusta ...

