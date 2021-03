Beautiful, beautiful 17 marzo: contrasti sul lavoro, Hope vuole vederci chiaro con Thomas su Zoe (Di martedì 16 marzo 2021) beautiful, beautiful 17 marzo: come proseguirà la trama della soap tra moda e amore? Scopriamolo insieme? contrasti tra Steffy, Sally, Hope e Thomas La sfida per la sfilata tra Hope e Steffy è aperta. La Logan collabora ovviamente con Thomas, mentre la Forrester con Sally: quale collezione andrà in passerella? Thomas mente a Hope su Zoe La figlia di Brooke chiede a quello di Ridge di spiegarle il suo atteggiamento, perché le sembra che cerchi un riavvicinamento con lei, ma il giovane le dice di non preoccuparsi, perché ora è innamorato di Zoe. Sappiamo, però, che non è così. Thomas cerca di ingannare tutti, ma con qualcuno non riesce Nella puntata di dopodomani ... Leggi su pianetadonne.blog (Di martedì 16 marzo 2021)17: come proseguirà la trama della soap tra moda e amore? Scopriamolo insieme?tra Steffy, Sally,La sfida per la sfilata trae Steffy è aperta. La Logan collabora ovviamente con, mentre la Forrester con Sally: quale collezione andrà in passerella?mente asu Zoe La figlia di Brooke chiede a quello di Ridge di spiegarle il suo atteggiamento, perché le sembra che cerchi un riavvicinamento con lei, ma il giovane le dice di non preoccuparsi, perché ora è innamorato di Zoe. Sappiamo, però, che non è così.cerca di ingannare tutti, ma con qualcuno non riesce Nella puntata di dopodomani ...

