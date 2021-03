BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di mercoledì 17 marzo 2021

(Di martedì 16 marzo 2021)di17: Hope (Annika Noelle) e Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) parlano del flirt di Thomas (Matthew Atkinson) con Zoe (Kiara Barnes): la giovane Logan pensa ci sia della vera attrazione tra i due ed è speranzosa di poter presto smettere di essere sempre sospettosa del ragazzo. La serata di Thomas e Zoe promette bene, ma la modella vuole avere la certezza dallo stilista di non essere un rimpiazzo per Hope. Thomas /: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

: Brooke confida a Steffy di non fidarsi di Thomas Steffy è fiduciosa, spera che Zoe riesca finalmente a liberare Thomas della morbosa ossessione di Hope . Brooke e Liam però, ...puntata oggi, 16 marzo Nella puntata di oggi, martedì 16 marzo, di, Brooke parla con Liam e lo rimprovera per non averle detto nulla rispetto al piano che ha per ...Beautiful, beautiful 17 marzo: come proseguirà la trama della soap tra moda e amore? Scopriamolo insieme? Contrasti tra Steffy, Sally, Hope e Thomas La sfida per la sfilata tra Hope e Steffy è aperta.Per scoprire di più su questa intricata story line, bisognerà però attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.