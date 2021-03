Bassetti furioso | nel suo ospedale 500 sanitari rifiutano il vaccino

(Di martedì 16 marzo 2021) Non finiscono le polemiche per gli operatoriche non hanno intenzione di vaccinarsi:, la verità nel suoNon si esce ancora dal tunnel con l’emergenza Coronavirus ancora molto potente. Le persone vaccinate finora sono soltanto una piccola parte dell’intera popolazione: così si sta tardando ad arrivare ad una soluzione definitiva. I L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bassetti furioso

ViaggiNews.com

Che è davvero. 'Dimostra scarsa educazione, continua a parlarmi sopra', si lamenta l'europarlamentare del Movimento 5 stelle. "Grazie al lockdown", "Ma che mestiere fa?". Strepitoso: ...#nonelarena Massimo Giletticontro Matteo: 'È diventato politico! Da lei non lo accetto...'. La risposta del Prof.: 'Rispondo da medico, altrimenti vado via...' https://t.co/...Non finiscono le polemiche per gli operatori sanitari che non hanno intenzione di vaccinarsi: Bassetti furioso, la verità nel suo ospedale ...Il bilancio di un anno vissuto pericolosamente: il primo lutto, le zone rosse, il dolore, i vaccini, la speranza ...