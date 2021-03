Basket | Brindisi col brivido | è vittoria nel caos finale contro il Tofas Bursa in Champions League

(Di martedì 16 marzo 2021) Unestremamente caotico offre all’Happy Casala secondanella fase di playoff (anche se si tratta di gironi) dellaball2020-2021. La formazione di Frank Vitucci batte ilper 77-75 con 21 punti di Josh Bostic, la doppia doppia di Nick Perkins (16 e 13 rimbalzi) e i 13 di Derek Willis, mentre dall’altra parte ce ne sono 20 di Tarik Phillip, 19 di Tomislav Zubcic e 15 di Semaj Christon. Quella che comincia la partita è una versione dinon proprio pronta sui blocchi di partenza: Akoon-Purcell e Zubcic puniscono subito, nei loro rispettivi modi, per l’1-5. Willis e Bostic riportano subito la questione in equilibrio, anche se a dare il vantaggio è Gaspardo (11-9). L’Happy ...

Advertising

OA_Sport : Basket: Brindisi, è vittoria con enormi brividi nel finale nell'ultima al PalaPentassuglia prima del trittico di tr… - sportface2016 : #BasketballCL #Basket | #ChampionsLeague 2020/2021, vittoria con brivido per #Brindisi contro il #TofasBursa: cr… - SSportNetwork : #SuperSportChampions #Basket #ChampionsLeague All'intervallo lungo #Brindisi pareggia 38-38 con #Tofas. #primotempo - BasketBrindisi : Congratulazioni @dthomp15 ??? ? Darius Thompson supera Nic Moore e diventa il 3° miglior assist-man della New Basket… - BasketBrindisi : Darius Thompson continua la sua scalata ?????? Il play anche nella Top 10 dei migliori marcatori di sempre di Brindis… -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Brindisi

DIRETTATOFAS BURSA (RISULTATO 77 - 75): FINE PARTITA Presso l'impianto PalaPentassuglia la Newbatte il Tofas Bursa per 77 a 75 non senza faticare. Nel primo tempo sono i padroni di casa a cominciare meglio la sfida imponendosi nei dieci minuti di gioco iniziali sebbene gli ...Guerindopo la ventiduesima giornata della Serie A 2020 - 21: la perfezione di Rodriguez, il tiro di ... Happy Casa- Segafredo Virtus Bologna 91 - 85 . Altra partita di cartello finita ...Un finale estremamente caotico offre all'Happy Casa Brindisi la seconda vittoria nella fase di playoff (anche se si tratta di gironi) della Basketball Champions League 2020-2021. La formazione di Fran ...Terzo consecutivo impegno casalingo in Basketball Champions League per l’Happy Casa Brindisi che gioca stasera al PalaPentassuglia contro il Tofas Bursa (palla a due ore 20.30, Eurosport Player). La ...