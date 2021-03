Barcellona, Koeman crede nella Liga: “Noi ci siamo. Messi è la storia di questo club…” (Di martedì 16 marzo 2021) L'Atletico Madrid frena in vetta, il Barcellona no. Vittoria netta dei blaugrana contro l'Huesca e 4-1 che riporta a -4 dalla capolista i catalani. Il tecnico blaugrana Ronald Koeman è contento dopo la vittoria dei suoi e ai media spagnoli, al termine della sfida di campionato, si mostra fiducioso anche per la lotta al titolo de La Liga.Koeman ci crede: "Per la Liga ci siamo. Su Messi..."caption id="attachment 1103571" align="alignnone" width="755" Koeman, getty images/caption"Liga? Ho sempre detto che questo è il nostro obiettivo: abbiamo perso tanti punti ma abbiamo reagito bene, ora non possiamo permetterci altri passi falsi anche se avremo ancora molte partite insidiose. Stiamo ... Leggi su itasportpress (Di martedì 16 marzo 2021) L'Atletico Madrid frena in vetta, ilno. Vittoria netta dei blaugrana contro l'Huesca e 4-1 che riporta a -4 dalla capolista i catalani. Il tecnico blaugrana Ronaldè contento dopo la vittoria dei suoi e ai media spagnoli, al termine della sfida di campionato, si mostra fiducioso anche per la lotta al titolo de Laci: "Per laci. Su..."caption id="attachment 1103571" align="alignnone" width="755", getty images/caption"? Ho sempre detto cheè il nostro obiettivo: abbiamo perso tanti punti ma abbiamo reagito bene, ora non pospermetterci altri passi falsi anche se avremo ancora molte partite insidiose. Stiamo ...

