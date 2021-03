Barcellona | entro domani serve la garanzia di 124 | 6 milioni | la situazione

Leggi su calcionews24

(Di martedì 16 marzo 2021) Sono ore caldissime in casa: Joan Laporta dovrà presentarea LaLiga ladi 124,6di euro Ore caldissime in casa. Come riporta Mundo Deportivo il presidente eletto Joan Laporta dovràpresentare a LaLiga ladi 124,6di euro per poter iniziare ufficialmente il suo mandato. Nel caso essa non dovesse essere presentata sarà necessario indire nuove elezioni. Il tempo corre ed è necessario trovare investitori in grado di raccogliere la cifra.si saprà sicuramente qualcosa di più preciso. Leggi su Calcionews24.com