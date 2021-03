Avellino-Potenza, le probabili formazioni (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Regolarità fa rima con continuità. Ebbene la continuità di risultati dell’Avellino, dopo il pareggio beffa di Monopoli, passa dal turno infrasettimanale contro il Potenza. Una formazione completamente rinnovata dopo la sfida d’andata terminata con il risultato di 0-1 in favore dell’Avellino. I lucani, dopo la parentesi Ezio Capuano, si sono affidati ad un tecnico navigato per la categoria: Fabio Gallo. Tecnico che nelle ultime cinque gare ha ottenuto undici punti. Punti di piombo in ottica salvezza per il Potenza. All’appuntamento interno, l’Avellino, ci arriva con il chiaro obiettivo di blindare il tesoretto di punti di distacco con il Bari. Braglia, che tornerà in panchina dopo la squalifica, dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con la costante 3-4-1-2. ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Regolarità fa rima con continuità. Ebbene la continuità di risultati dell’, dopo il pareggio beffa di Monopoli, passa dal turno infrasettimanale contro il. Una formazione completamente rinnovata dopo la sfida d’andata terminata con il risultato di 0-1 in favore dell’. I lucani, dopo la parentesi Ezio Capuano, si sono affidati ad un tecnico navigato per la categoria: Fabio Gallo. Tecnico che nelle ultime cinque gare ha ottenuto undici punti. Punti di piombo in ottica salvezza per il. All’appuntamento interno, l’, ci arriva con il chiaro obiettivo di blindare il tesoretto di punti di distacco con il Bari. Braglia, che tornerà in panchina dopo la squalifica, dovrebbe affidarsi al 3-5-2 con la costante 3-4-1-2. ...

