Autostrade | ancora 10 giorni per trovare l’accordo sul riassetto La trattativa è al sesto rinvio

(Di martedì 16 marzo 2021) Incontri serrati tra Atlantia e Cdp-fondi per chiudere l’offerta sull’88% di Aspi. L’eventuale via libera non sarebbe prima di maggio: serve un’assemblea ad hoc

Il board di Atlantia oggi ha concesso proroga a 27 marzo .10 giorni per trovare un accordo di massima su cui costruire il riassetto di, con la cessione dell'88% della concessionaria al consorzio Cdp - fondi (Blackstone e Macquarie). Il cda ...La tragica lezione del Ponte Morandi è forse stata dimenticata? E' gravissimo che gli abitanti non siano statitrasferiti in abitazioni più sicure' e che 'non avesse fin da subito ...Nei primi due giorni di attività, l’ispettore ministeriale Placido Migliorino ha controllato una ventina di viadotti e quasi una decina di gallerie ...Di quell’accordo, il cui annuncio aveva indispettito non poco il Comune di Genova tirato in ballo “a sua insaputa”, non se ne è mai fatto nulla. E i finanziamenti promessi per trasferirsi altrove sono ...