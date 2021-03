Autopsia sull' insegnante morto dopo il vaccino | arresto cardiaco

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 16 marzo 2021) Valentina Dardari Dall’esame autoptico non sarebbe emersa nessuna evidenzaa correlazione tra la morte e la somministrazione del siero L’eseguita questa mattinadi Cossato, comune in provincia di Biella,poche oreaver ricevuto una dose delAstraZeneca, non avrebbe evidenziato correlazioni tra il siero e la causa del decesso. Sandro Tognatti, professore di 57 anni, era14 oreessere stato vaccinato contro il Covid con il siero AstraZeneca, il cui uso è stato sospeso ieri dall’Aifa, l’Agenzia italiana del farmaco, su tutto il territorio italiano in attesa di accertamenti. L'esame era stato disposto domenica scorsa dal procuratore capo Teresa Angela Camelio. Dai ...