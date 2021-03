Aurora Ramazzotti, l’accusa scatena la sua rabbia: il duro sfogo (Di martedì 16 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Aurora Ramazzotti, su Instagram appare lo sfogo, l’insunuazione contro di lei non le va proprio giù: “Mi sento insultata”. Aurora Ramazzotti, su Instagram appare uno sfogo della ragazza, che se la prende a causa di una grave insinuazione: “Mi sento insultata al solo pensiero“. La figlia Michelle Hunziker è diventata da tempo un vero e Leggi su youmovies (Di martedì 16 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., su Instagram appare lo, l’insunuazione contro di lei non le va proprio giù: “Mi sento insultata”., su Instagram appare unodella ragazza, che se la prende a causa di una grave insinuazione: “Mi sento insultata al solo pensiero“. La figlia Michelle Hunziker è diventata da tempo un vero e

Advertising

zazoomblog : Aurora Ramazzotti il dolce ricordo che emoziona i fan: “Mi mancano tantissimo” - #Aurora #Ramazzotti #dolce #ricordo - laBrownnnn : @setsahc No, ma da lontano e vista di sfuggita assomiglia ad Aurora Ramazzotti - maccario_marta : RT @Sofysofia2000: Aurora Ramazzotti 'Mamma.. ma quando non capiscono niente è meglio spiegarglielo o stare zitti?' Non per niente sei la m… - pallanteceleste : RT @Sofysofia2000: Aurora Ramazzotti 'Mamma.. ma quando non capiscono niente è meglio spiegarglielo o stare zitti?' Non per niente sei la m… - Sofysofia2000 : Aurora Ramazzotti 'Mamma.. ma quando non capiscono niente è meglio spiegarglielo o stare zitti?' Non per niente sei… -