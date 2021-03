Audi - Con l'Euro 7 stop allo sviluppo di motori endotermici (Di martedì 16 marzo 2021) Il futuro dei motori a combustione interna si fa sempre più incerto, tra Case che annunciano di volerli abbandonare nei prossimi anni e altre che decidono di smettere di investirvi. Quest'ultimo è il caso dell'Audi, intenzionata a cessare lo sviluppo dei propulsori endotermici principalmente per due motivi: le eccessive restrizioni imposte dai futuri standard Euro 7 e il crescente focus sull'elettrico delle attività di Ingolstadt. Le parole dell'ad. In particolare, l'amministratore delegato Markus Duesmann ha annunciato una sospensione immediata dei programmi per sviluppare i nuovi propulsori endotermici: "I piani dell'Unione Europea per standard di emissioni Euro 7 ancora più rigorosi sono una sfida enorme da affrontare dal punto di vista tecnico e, ... Leggi su quattroruote (Di martedì 16 marzo 2021) Il futuro deia combustione interna si fa sempre più incerto, tra Case che annunciano di volerli abbandonare nei prossimi anni e altre che decidono di smettere di investirvi. Quest'ultimo è il caso dell', intenzionata a cessare lodei propulsoriprincipalmente per due motivi: le eccessive restrizioni imposte dai futuri standard7 e il crescente focus sull'elettrico delle attività di Ingolstadt. Le parole dell'ad. In particolare, l'amministratore delegato Markus Duesmann ha annunciato una sospensione immediata dei programmi per sviluppare i nuovi propulsori: "I piani dell'Unionepea per standard di emissioni7 ancora più rigorosi sono una sfida enorme da affrontare dal punto di vista tecnico e, ...

