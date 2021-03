Audero sul rinnovo | “Grande attestato di stima nei miei confronti Vuol dire che il lavoro paga”

Advertising

marinabeccuti : Sampdoria, Audero sul rinnovo: 'C'è grande soddisfazione' - Torinogranatait : Sampdoria, Audero sul rinnovo: 'C'è grande soddisfazione' - giornaleradiofm : Calcio: Sampdoria, Audero rinnova fino al 2026: (ANSA) - GENOVA, 16 MAR - Il portiere della Sampdoria Emil Audero h… - SiegNico : @UCS1946 Per 'na volta che giochiamo decentemente, cinque tiri tre gol e due miracoli di Audero, i nostri uno sul p… -

Ultime Notizie dalla rete : Audero sul

Emilha parlato ai microfoni di Onefootball dopo la firmarinnovo con la Sampdoria: le parole del ...Il portiere della Sampdoria Emilha rinnovato fino al 30 giugno 2026. Lo ha annunciato la società blucerchiata con una notasito. 103 presenze in maglia doriana, il precedente legame con la Sampdoria era fino al 2023. L'...La Sampdoria ha comunicato oggi l’accordo raggiunto con il portiere Emil Audero in merito al suo rinnovo di contratto ... quello che erano capaci di trasmetterti mentre eri lì sul campo”. Il derby: ...“Partita più bella di questi due anni e mezzo? Ho tanti bellissimi ricordi, ma rimanendo sulla più stretta attualità, non posso non dire Sampdoria-Inter. Abbiamo giocato una ...