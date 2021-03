Attacco chimico al giornale indipendente russo Novaya Gazeta

(Di martedì 16 marzo 2021) Nuove intimidazioni contro la libertà di espressione e di stampa in Russia. Ilha denunciato uncontro la sede della redazione in vicolo Potapov a Mosca. Il sito Meduza ha riferito che era stata lasciata all’ingresso deluna busta con una sostanza non identificata e che in tutto il palazzo si sentiva l’odore persistente di un agente, percepito dal personale e dai visitatori. Il direttore della testata, Dmitri Muratov, ha spiegato in un comunicato ufficiale che “il palazzo dove si trova la nostra redazione è stato colpito da un. Non possiamo muoverci tra i piani né uscire per la strada”. Le forze dell’ordine, specialmente i servizi di ...

