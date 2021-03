Attacco a Ibra: “Un egoista, lo paga il Milan” (Di martedì 16 marzo 2021) Panorama critica la scelta di Ibrahimovic di ritornare ad indossare la maglia della Svezia, considerando i molteplici impegni con il Milan. Una delle notizie più importanti dei giornata è la convocazione di Ibrahimovic da parte della Svezia. L’attaccante del Milan ritorna in Nazionale dopo cinque anni: dall’Europeo del 2016, dove uscì con i suoi compagni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 16 marzo 2021) Panorama critica la scelta dihimovic di ritornare ad indossare la maglia della Svezia, considerando i molteplici impegni con il. Una delle notizie più importanti dei giornata è la convocazione dihimovic da parte della Svezia. L’attaccante delritorna in Nazionale dopo cinque anni: dall’Europeo del 2016, dove uscì con i suoi compagni Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

