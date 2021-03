Atletica | Vladimir Aceti | “Mi sono allenato duramente | sono pronto per grandi risultati”

Leggi su oasport

(Di martedì 16 marzo 2021) Nuovo appuntamento con Athletics2U, il programma a cura di Sport2U, in collaborazione con OA Sport, dedicato al mondo dell’leggera. Ospite in trasmissione, il neocampione italiano indoor. Nell’intervista, tenuta alla vigilia dei Campionati Italiani,racconta le sue aspettative e come si è preparato per questa competizione: “Mimolto in questi mesi. Per farlo, ho scelto dei posti caldi,andato in Sicilia, a Siracusa, un luogo con temperature più calde rispetto a quelle in Lombardia. Mi sento proto per far bene, ho fatto una gara ed è andata bene. Ai Campionati Italiani – continua – darò quello che posso. Avrò un amico, uno sfidante, accanto a me: Edoardo Scotti. Con lui, spero di ...