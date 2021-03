Atalanta | una notte per la storia | ecco perché il Real Madrid si può battere

(Di martedì 16 marzo 2021) Questa sera al’si gioca il passaggio ai quarti di finale di Champions League nella gara di ritorno contro il. Si tratta di un match dalla difficoltà siderale, anche e soprattutto a causa del risultato negativo dell’andata condizionato pesantemente dalla contestata espulsione di Freuler. La compagine di Gasperini non avrebbe a mio avviso perso la partita di Bergamo in 11 contro 11, mentre al contrario ha chiaramente dovuto mutare completamente il proprio assetto tattico per contenere le folate offensive dei blancos. Per dovere di cronaca, anche il mister mardileno ha ammesso in questi giorni che l’espulsione dello svizzero è stata severa e che comprende l’arrabbiatura dei nerazzurri al riguardo. Iisti, sia comunque chiaro, sono riusciti a “passare” solamente grazie ad un tiro trovato a pochi ...

...di ribaltare il risultato d'andata e i pronostici? 'Devo dire che l'è in gran forma, stanno giocando molto bene in Serie A, ma secondo me sarà molto difficile che possa sorprendere...Oggi la squadra italiana che havisione più europea è l'e i risultati infatti si vedono. In Italia le tensioni etattica spesso esasperata deprimono il lato piacevole e divertente ...Nel pomeriggio di TMW Radio è intervenuto l’ex calciatore Damiano Zenoni per parlare del match con il Real Madrid Di seguito un estratto del pensiero odierno di Zenoni sulla Dea: “Può fare l’impresa, ...Chi di voi non si ricorda di Hamit Altintop? Esterno di centrocampo turco esploso nello Schalke 04, diventato grande con il Bayern Monaco e passato forse da meteora ...