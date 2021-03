Atalanta, niente impresa: vince il Real 3-1. Anche il City vola ai quarti (Di martedì 16 marzo 2021) Sfuma il sogno dell'Atalanta. A Madrid non c'è la rimonta sperata: più cinico ed esperto il Real, che sfrutta gli errori della formazione italiana e incanala la gara sui binari sperati e previsti. Esce così di scena la seconda delle italiane impegnate negli ottavi di finale di Champions League, dopo che Anche la Juventus aveva salutato la competizione. Avanza ai quarti di finale il MAnchester City, battendo agevolmente il Borussia Monchengladbach.Real MADRID-AtalantaLa partenza illude l'Atalanta, che sfiora il gol con Gosens. Il terzino si ritrova una palla interessante sui piedi, ma non trova la giusta forza per calciare a rete. Poi però cresce prepotentemente il Real Madrid. I Blancos sfiorano il gol con Vinicius e ... Leggi su itasportpress (Di martedì 16 marzo 2021) Sfuma il sogno dell'. A Madrid non c'è la rimonta sperata: più cinico ed esperto il, che sfrutta gli errori della formazione italiana e incanala la gara sui binari sperati e previsti. Esce così di scena la seconda delle italiane impegnate negli ottavi di finale di Champions League, dopo chela Juventus aveva salutato la competizione. Avanza aidi finale il Mster, battendo agevolmente il Borussia Monchengladbach.MADRID-La partenza illude l', che sfiora il gol con Gosens. Il terzino si ritrova una palla interessante sui piedi, ma non trova la giusta forza per calciare a rete. Poi però cresce prepotentemente ilMadrid. I Blancos sfiorano il gol con Vinicius e ...

Advertising

stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Atalanta, niente impresa: il Madrid è troppo Real #RealMadridAtalanta #ChampionsLeague - Gazzetta_it : Atalanta, niente impresa: il Madrid è troppo Real #RealMadridAtalanta #ChampionsLeague - RadioRadioWeb : ?? Finale da Madrid: Real batte Atalanta 3?? - 1?? ? Niente da fare per la Dea: gli spagnoli si dimostrano di un'al… - Filo2385Filippo : RT @Eurosport_IT: LA DEA SI FERMA QUA! ?????? Niente da fare per l'Atalanta di Gasperini: il Real Madrid vince anche il ritorno e si prende… - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: LA DEA SI FERMA QUA! ?????? Niente da fare per l'Atalanta di Gasperini: il Real Madrid vince anche il ritorno e si prende… -