Atalanta, la statistica sorrida al Real Madrid: il dato contro le italiane (Di martedì 16 marzo 2021) L’Atalanta questa sera a Valdebebas contro il Real Madrid cerca un’impresa per ottenere la qualificazione ai quarti di finale di Champions League L’Atalanta questa sera a Valdebebas cerca un’impresa per ottenere la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. I dati però non sorridono alla squadra di Gian Piero Gasperini. Il Real Madrid ha vinto 11 delle ultime 12 sfide di Champions League contro un’avversaria italiana (1P), segnando almeno due reti in 10 di queste. L’ultima squadra italiana a mantenere la porta inviolata contro il Real Madrid nella competizione è stata la Juventus nel novembre 2008. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 marzo 2021) L’questa sera a Valdebebasilcerca un’impresa per ottenere la qualificazione ai quarti di finale di Champions League L’questa sera a Valdebebas cerca un’impresa per ottenere la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. I dati però non sorridono alla squadra di Gian Piero Gasperini. Ilha vinto 11 delle ultime 12 sfide di Champions Leagueun’avversaria italiana (1P), segnando almeno due reti in 10 di queste. L’ultima squadra italiana a mantenere la porta inviolatailnella competizione è stata la Juventus nel novembre 2008. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

pmiloro1 : @ZZiliani Una buona parte di quelle squadre sono felici cosi'... statistica casuale... negli ultimi 9 campionati, 8… - Rudi57315501 : @Cobretti_80 Una statistica fatta proprio bene e in buonafede...prende un po di partite dell'andata e in po del rit… - Giovi530cpp : @nonleggerlo @FabRavezzani @homer_mario L'aspetto più interessante di questa statistica sembrerebbe essere che l'At… - homer_mario : @Cobretti_80 @solounataty Statistica che conferma che contro L'Atalanta devi attaccare e lasciare spazi mi come que… - 84Andreac : @Edooo_1900 @InterCM16 Una partita non fa statistica e l'Atalanta è 10 volte più forte della Lazio. Battere l'Atala… -