Atalanta | Gasperini | “Speravamo di fare una partita migliore Episodi decisivi”

Finisce agli ottavi di finale la corsa dell'Atalanta. I nerazzurri si arrendono al cospetto del Real Madrid, pur disputando una buona gara. La squadra italiana paga sicuramente la gara d'andata, persa per 1-0.

LE PAROLE DI Gasperini

Il tecnico di Gian Piero Gasperini analizza la gara dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Rifarei le stesse scelte. L'Episodio dei due gol iniziali, rigore compreso, e della rete dell'andata hanno compromesso la qualificazione. Speravamo di fare una partita migliore. Sono convinto che la gara ha preso una strada sbagliata e ci abbiamo messo del nostro. Sono esperienze fantastiche per la ..."

