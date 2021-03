Atalanta fuori dalla Champions | perde 3-1 contro il Real Madrid di Zidane

Advertising

OptaPaolo : 10 - Dal suo esordio con l'Atalanta nel 2019/20, Luis Muriel ha segnato 10 gol con tiri da fuori area, più di ogni… - TV7Benevento : Real-Atalanta 3-1, nerazzurri fuori agli ottavi di Champions... - ManuFilippone95 : RT @Teo__Visma: #Gosens potrebbe essere una perdita importante per l'Atalanta, dovesse rimanere fuori per un po'. #RealMadridAtalanta - sportli26181512 : Atalanta, niente impresa: il Madrid è troppo Real: Atalanta, niente impresa: il Madrid è troppo Real Gli uomini di… - lattetiepido : RT @corsaroll: .@ChampionsLeague, l'@Atalanta_BC fuori a testa alta: i nerazzurri blinderanno ora tramite il campionato la partecipazione a… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta fuori

Ammonito anche il giocatore dell'. 12' Gosens non ce la fa: Gasperini lo sostituisce con ...insistita del Real nella quale alla fine arriva al tiro Mendy da posizione centrale appenaarea,...... l'deve rovesciare lo 0 - 1 dell'andata , maturato nel finale con il tiro dadi Ferland Mendy. A proposito: ricordiamo come erano andate le cose tre settimane fa, gli orobici avevano ...Riprende la Champions con le sfide di ritorno degli ottavi di finale. Come di consueto, Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini degli incontri. Mercoledì 17 marzo alle ...Finisce anche l'avventura dell'Atalanta in Champions League, battuta per 3-1 dal Real Madrid. Nel primo tempo aveva segnato Benzema su errore di Sportiello. Nella ripresa rigore di Ramos ...