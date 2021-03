AstraZeneca, vaccino rischioso per le donne che usano la pillola? Tachipirina solo se prescritta: tutte le risposte (Di martedì 16 marzo 2021) PUÒ ESSERE rischioso UTILIZZARE IL vaccino AstraZeneca PER LE donne CHE FANNO USO DI ANTICONCEZIONALI?Secondo Giorgio Palù, presidente dell?Agenzia italiana del farmaco... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 16 marzo 2021) PUÒ ESSEREUTILIZZARE ILPER LECHE FANNO USO DI ANTICONCEZIONALI?Secondo Giorgio Palù, presidente dell?Agenzia italiana del farmaco...

SirDistruggere : Non so cosa sarebbe successo a mio padre se avesse fatto il vaccino #AstraZeneca, ma so cosa gli è successo senza. - StefanoFeltri : O l'Aifa ha dati che non ha reso pubblici, oppure la decisione di sospendere il vaccino Astrazeneca è una delle più… - repubblica : ?? Caso Astrazeneca, autopsia su insegnante biellese: morto per problema cardiaco, nessun legame evidente con vaccino - 1962EisRialto : @agorarai @paolomieli Può essere , intanto prima del blocco della Germania c é stato una sospensione del vaccino a… - italianfirst2 : Ilaria Capua: 'Ho detto a mia madre di correre a vaccinarsi: AstraZeneca è un vaccino che funziona' ?? PREGO SI ACCO… -