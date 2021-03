AstraZeneca, tutto fermo al centro vaccinale di Fiumicino: le immagini dei tendoni vuoti (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo la sospensione del vaccino AstraZeneca da parte di Aifa, nessuna attività al centro vaccinale al parcheggio lunga sosta dell’aeroporto di Fiumicino. Gli ingressi sono chiusi e vuoti appaiono i canali dove, fino a ieri pomeriggio, si sono susseguite, dall’11 febbraio scorso, le centinaia di somministrazioni giornaliere che hanno riguardato categorie come forze dell’ordine e insegnanti, fino ai farmacisti di domenica scorsa. Anche oggi erano state programmate le consuete centinaia di vaccinazioni giornaliere, ma ai prenotati sono stati inviati sms di sospensione dell’appuntamento. Proseguono, intanto, nell’area drive in a ridosso i tamponi, con alcune decine di auto presenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) Dopo la sospensione del vaccinoda parte di Aifa, nessuna attività alal parcheggio lunga sosta dell’aeroporto di. Gli ingressi sono chiusi eappaiono i canali dove, fino a ieri pomeriggio, si sono susseguite, dall’11 febbraio scorso, le centinaia di somministrazioni giornaliere che hanno riguardato categorie come forze dell’ordine e insegnanti, fino ai farmacisti di domenica scorsa. Anche oggi erano state programmate le consuete centinaia di vaccinazioni giornaliere, ma ai prenotati sono stati inviati sms di sospensione dell’appuntamento. Proseguono, intanto, nell’area drive in a ridosso i tamponi, con alcune decine di auto presenti. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

