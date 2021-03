AstraZeneca, tutti i sintomi sospetti di cui bisogna tener conto dopo la somministrazione (Di martedì 16 marzo 2021) L’autorità del farmaco danese – apprendiamo dal sito in line di Repubblica – ha inviato una lettera ai cittadini che negli ultimi 14 giorni hanno ricevuto la dose di vaccino AstraZeneca. Un vademecum prezioso per monitorare le reazioni alla somministrazione. Un elenco di sintomi in presenza dei quali è necessario segnalarli al proprio medico curante. Tra questi anche macchie rosse sulla pelle e sanguinamenti che fanno fatica a fermarsi. Informazioni utili a tutti a coloro che hanno ricevuto la dose di vaccino e non solo in Danimarca. AstraZeneca, i sintomi sospetti Giovedì scorso, 11 marzo, la Danimarca aveva sospeso la somministrazione del siero prodotto dall’azienda farmaceutica anglo-svedese. La raccomandazione che viene fatta oggi è di questo ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 marzo 2021) L’autorità del farmaco danese – apprendiamo dal sito in line di Repubblica – ha inviato una lettera ai cittadini che negli ultimi 14 giorni hanno ricevuto la dose di vaccino. Un vademecum prezioso per monitorare le reazioni alla. Un elenco diin presenza dei quali è necessario segnalarli al proprio medico curante. Tra questi anche macchie rosse sulla pelle e sanguinamenti che fanno fatica a fermarsi. Informazioni utili aa coloro che hanno ricevuto la dose di vaccino e non solo in Danimarca., iGiovedì scorso, 11 marzo, la Danimarca aveva sospeso ladel siero prodotto dall’azienda farmaceutica anglo-svedese. La raccomandazione che viene fatta oggi è di questo ...

