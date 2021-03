AstraZeneca, stop alle somministrazioni: cosa cambia nel Lazio (Di martedì 16 marzo 2021) Lo stop è arrivato nella serata di ieri: l’Aifa, l’autorità del farmaco italiana, ha sospeso la somministrazione del vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale. L’interruzione, fanno sapere fonti del governo, è in via precauzionale e momentanea. In attesa della decisione dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, che entro giovedì si pronuncerà sui casi sospetti. In Italia, fino ad oggi, sono state somministrate poco più di un milione di dosi del vaccino AstraZeneca, entro fine marzo ne sono attese altre 3 milioni, delle 7 totali che l’Italia ha prenotato per fine mese. Lo stop al vaccino anglo-svedese rischia però di frenare il piano vaccinale studiato dal governo Draghi, che lavora, come annunciato, per arrivare all’immunità di gregge entro settembre, con l’80% degli italiani vaccinati. Non è solo il ... Leggi su italiasera (Di martedì 16 marzo 2021) Loè arrivato nella serata di ieri: l’Aifa, l’autorità del farmaco italiana, ha sospeso la somministrazione del vaccinosu tutto il territorio nazionale. L’interruzione, fanno sapere fonti del governo, è in via precauzionale e momentanea. In attesa della decisione dell’Ema, l’Agenzia europea del farmaco, che entro giovedì si pronuncerà sui casi sospetti. In Italia, fino ad oggi, sono state somministrate poco più di un milione di dosi del vaccino, entro fine marzo ne sono attese altre 3 milioni, delle 7 totali che l’Italia ha prenotato per fine mese. Loal vaccino anglo-svedese rischia però di frenare il piano vaccinale studiato dal governo Draghi, che lavora, come annunciato, per arrivare all’immunità di gregge entro settembre, con l’80% degli italiani vaccinati. Non è solo il ...

