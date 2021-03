AstraZeneca sospeso in Italia, stop prenotazioni: cosa succede (Di martedì 16 marzo 2021) Regioni alle prese con lo stop del vaccino AstraZeneca, sospeso in Italia, prenotazioni bloccate e una campagna vaccinale anti covid a rischio slittamento. Migliaia i cittadini con un appuntamento già fissato per la prima o la seconda dose del siero ora nel mirino dell’Aifa alla ricerca di risposte che, al momento, restano vaghe. Diversi infatti di regione in regione i metodi di prenotazione e somministrazione – si va dalle Asl agli hub, passando per i medici di famiglia -, e diverse anche le indicazioni sul da farsi. Due sole le certezze: le vaccinazioni con Pfizer e Moderna continuano mentre gli appuntamenti per AstraZeneca slitteranno almeno fino al parere dell’Ema e a data da destinarsi. Con tutto ciò che ne potrebbe conseguire. Dagli sms del Lazio passando per lo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 marzo 2021) Regioni alle prese con lodel vaccinoinbloccate e una campagna vaccinale anti covid a rischio slittamento. Migliaia i cittadini con un appuntamento già fissato per la prima o la seconda dose del siero ora nel mirino dell’Aifa alla ricerca di risposte che, al momento, restano vaghe. Diversi infatti di regione in regione i metodi di prenotazione e somministrazione – si va dalle Asl agli hub, passando per i medici di famiglia -, e diverse anche le indicazioni sul da farsi. Due sole le certezze: le vaccinazioni con Pfizer e Moderna continuano mentre gli appuntamenti perslitteranno almeno fino al parere dell’Ema e a data da destinarsi. Con tutto ciò che ne potrebbe conseguire. Dagli sms del Lazio passando per lo ...

Giorgiolaporta : Se #Germania, #Francia e #Spagna non avessero sospeso il #vaccino #AstraZeneca, l'#AIFA avrebbe mai detto nulla? Le… - reportrai3 : Aifa ha sospeso in via precauzionale, in attesa dei pronunciamenti dell'EMA, l'utilizzo del vaccino AstraZeneca in… - you_trend : @Aifa_ufficiale L'AIFA precisa che si tratta di una misura precauzionale in attesa dei pronunciamenti da parte dell… - Bubu_Inter : RT @Adnkronos: ++#AstraZeneca sospeso, #Ema parla oggi++ - bizcommunityit : Vaccino AstraZeneca sospeso: quali effetti sui mercati? #finanzaemercati -