AstraZeneca sospeso, Galli: «Richiamo con vaccino diverso? Pasticcio sconsigliato» (Di martedì 16 marzo 2021) Covid, vaccino AstraZeneca sospeso in Italia. Il professor Galli, come riportato dall'Adnkronos Salute ha fatto chiarezza sul caos di queste ore, soprattutto sull'ipotesi di fare il Richiamo con un vaccino diverso. «Chi ha ricevuto dose AstraZeneca stia tranquillo, prodotto nato per singola somministrazione», ha dichiarato l'infettivologo dell'ospedale Sacco e dell'università Statale di Milano, intervenuto ad 'Agorà' su Rai Tre. leggi anche l'articolo —> AstraZeneca sospeso in Italia: cosa deve sapere chi aspetta la seconda dose AstraZeneca sospeso in Italia dall'Aifa. Come devono comportarsi le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-Covid ...

