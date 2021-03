AstraZeneca, richiamo con altro vaccino? Cosa dice Garattini (Di martedì 16 marzo 2021) Visto lo stop del vaccino anti-covid AstraZeneca, Cosa accadrà a chi ha già ricevuto la prima dose? “Ci sono 12 settimane di tempo tra la prima e la seconda dose”, ricorda Silvio Garattini, fondatore e presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, a ‘L’imprenditore e gli altri’ su Cusano Italia Tv. Quindi non si deve preoccupare ora del richiamo chi ha ricevuto la prima, ma se il vaccino “dovesse venire bloccato definitivamente” è “molto probabile che si possa fare la seconda dose con un altro vaccino, anche se non abbiamo dei dati. Nel frattempo però si faranno le prove”. “Potrebbero fare la seconda dose con il Johnson & Johnson oppure con lo Sputnik, che è fatto sullo stesso principio di AstraZeneca, solo ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 marzo 2021) Visto lo stop delanti-covidaccadrà a chi ha già ricevuto la prima dose? “Ci sono 12 settimane di tempo tra la prima e la seconda dose”, ricorda Silvio, fondatore e presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs, a ‘L’imprenditore e gli altri’ su Cusano Italia Tv. Quindi non si deve preoccupare ora delchi ha ricevuto la prima, ma se il“dovesse venire bloccato definitivamente” è “molto probabile che si possa fare la seconda dose con un, anche se non abbiamo dei dati. Nel frattempo però si faranno le prove”. “Potrebbero fare la seconda dose con il Johnson & Johnson oppure con lo Sputnik, che è fatto sullo stesso principio di, solo ...

